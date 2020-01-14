У Харкові в торговому центрі бігало левеня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. По харківському торговому центрі "Sun Mall" на вулиці Одеській бігало левеня під кличкою Сімба. Користувачі опублікували відповідне відео в місцевому Telegram-каналі, передає УНН.
"У Sun Mall на Одеській знову втеча з контактного зоопарку. На цей раз "лякати" відвідувачів вискочив Сімба", - підписали відео.
На відео, маленьке левеня ласкаво треться об ноги молодих людей і лиже стіни.
Нагадаємо, що в Харкові вже неодноразово в громадських місцях бачили різних диких тварин. Наприклад, восени, по вулицях Харкова прогулювався слон.
А вже в грудні, в харківському супермаркеті ловили мавпу з контактного зоопарку.