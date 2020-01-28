В Харькове отменили концерт российского комика из-за его выступления в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Одессе отменили Stand Up-концерт белорусского и российского комика Идрака Мирзализаде из-за его выступления в оккупированном Крыму в 2016 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на общественную организацию "Свитанок".
"Еще одно выступление "кримнашиста" отменено. На этот раз Идраку Мирзализаде, который планировал выступить во Дворце студентов ХПИ 22 февраля. Он выступал в оккупированном Крыму в 2016 году", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что недавно комик был внесен в базу "Миротворец".
Напомним, пограничники не пустили в Украину трех российских политиков.