В Харькове продолжают жечь автомобили

В районе Салтовского шоссе неизвестные подожгли два автомобиля. Один из автомобилей, марки Hyundai, принадлежит директору салона красоты, а второй, Ford Fiesta, принадлежит сотруднику частного предприятия. Автомобили в результате поджога получили внешние повреждения.



По-данному факту проводится досудебное расследование (умышленное повреждение или уничтожения имущества путем поджога).



Это далеко не первый случай поджога автомобилей в Харькове за последение несколько дней. Как сообщал УНН, за одну ночь сожгли автомобили, принадлежащие сотруднику пограничной службы и частному предпринимателю.