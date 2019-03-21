У Харкові продовжують палити автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Харкові невідомі знову спалили автомобілі. Про це УНН розповіли в правоохоронних органах.
В районі Салтівського шосе невідомі підпалили два автомобілі. Один з автомобілів, марки Hyundai, належить директору салону краси, а другий, Ford Fiesta, належить співробітнику приватного підприємства. Автомобілі в результаті підпалу отримали зовнішні пошкодження.
За цим фактом проводиться досудове розслідування (умисне пошкодження або знищення майна шляхом підпалу).
минулі кілька днів. Як повідомляв УНН, за одну ніч спалили автомобілі, що належать працівнику прикордонної служби та приватному підприємцю.