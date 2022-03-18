В Харькове оккупанты обстреляли вуз и жилые дома: есть жертва и пострадавшие

Детали

18 марта примерно в 8:40 в Харькове оккупанты обстрелами сильно повредили шестиэтажный корпус высшего учебного заведения и два соседних жилых дома.

В ГСЧС не уточнили, корпус какого вуза уничтожили россияне.

В результате вражеского обстрела погиб один человек, 11 — пострадало, еще один человек находится под завалами.

В двух жилых домах пожары ликвидировали.

Напомним

Вследствие попадания остатков сбитой российской ракеты загорелся жилой дом в Подольском районе Киева, погиб один человек.