В Харькове оккупанты обстреляли вуз и жилые дома: есть жертва и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Харькове в результате обстрела российскими оккупантами повреждено здание высшего учебного заведения и жилые дома, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
18 марта примерно в 8:40 в Харькове оккупанты обстрелами сильно повредили шестиэтажный корпус высшего учебного заведения и два соседних жилых дома.
В ГСЧС не уточнили, корпус какого вуза уничтожили россияне.
В результате вражеского обстрела погиб один человек, 11 — пострадало, еще один человек находится под завалами.
В двух жилых домах пожары ликвидировали.
Напомним
Вследствие попадания остатков сбитой российской ракеты загорелся жилой дом в Подольском районе Киева, погиб один человек.