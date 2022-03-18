У Харкові окупанти обстріляли виш та житлові будинки: є жертва та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Харкові внаслідок обстрілу російськими окупантами пошкоджено будівлю вищого навчального закладу та житлові будинки, є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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18 березня приблизно о 8:40 у Харкові окупанти обстрілами сильно пошкодили шестиповерховий корпус вищого навчального закладу та два сусідні житлові будинки.
У ДСНС не уточнили, корпус якого вишу зруйнували росіяни.
Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна особа, 11 — постраждало, ще одна людина перебуває під завалами.
У двох житлових будинках пожежі ліквідували.
Нагадаємо
Внаслідок потрапляння залишків збитої російської ракети загорівся житловий будинок у Подільському районі Києва, загинула одна людина.