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В Харькове лидеру одной из политпартий брызнули в лицо из баллончика - полиция

Киев • УНН

 • 7879 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Харькове на Лопанской набережной лидеру одной из политических партий брызнули в лицо из баллончика. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

В Харькове лидеру одной из политпартий брызнули в лицо из баллончика - полиция

“На номер 102 около 10:25 поступил вызов о том, что неизвестный подбежал к лидеру одной из политических партий и брызнул из баллончика в лицо. Патрульные полицейские, прибывшие на место, вызвали скорую и опросили пострадавшего”, — говорится в сообщении.

Больницы оказали пострадавшему помощь. Мужчина написал заявление, которое передали в Холодногорский отдел полиции.

Информацию о происшествии внесли в Журнал единого учета правонарушений Холодногорского отдела полиции.

“Обстоятельства происшествия и лица, причастные к ней, устанавливаются”, — сообщили правоохранители.

Как сообщал УНН, во время первомайского митинга в Виннице около 20 молодых людей пытались помешать проведению мероприятия и вырывали флаги из рук митингующих.

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