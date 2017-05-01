В Харькове лидеру одной из политпартий брызнули в лицо из баллончика - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Харькове на Лопанской набережной лидеру одной из политических партий брызнули в лицо из баллончика. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
“На номер 102 около 10:25 поступил вызов о том, что неизвестный подбежал к лидеру одной из политических партий и брызнул из баллончика в лицо. Патрульные полицейские, прибывшие на место, вызвали скорую и опросили пострадавшего”, — говорится в сообщении.
Больницы оказали пострадавшему помощь. Мужчина написал заявление, которое передали в Холодногорский отдел полиции.
Информацию о происшествии внесли в Журнал единого учета правонарушений Холодногорского отдела полиции.
“Обстоятельства происшествия и лица, причастные к ней, устанавливаются”, — сообщили правоохранители.
Как сообщал УНН, во время первомайского митинга в Виннице около 20 молодых людей пытались помешать проведению мероприятия и вырывали флаги из рук митингующих.