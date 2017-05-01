У Харкові лідеру однієї з політпартій бризнули в обличчя з балончика - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Харкові на Лопанській набережній лідеру однієї з політичних партій бризнули в обличчя з балончика. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
“На номер 102 близько 10:25 надійшов виклик про те, що невідомий підбіг до лідера однієї з політичних партій та бризнув із балончику в обличчя. Патрульні поліцейські, які прибули на місце, викликали швидку та опитали постраждалого”, — йдеться у повідомленні.
Лікарні надали постраждалому допомогу. Чоловік написав заяву, яку передали до Холодногірського відділу поліції.
Інформацію про подію внесли до Журналу єдиного обліку правопорушень Холодногірського відділу поліції.
“Обставини події та особи, причетні до неї, встановлюються”, — повідомили правоохоронці.
Як повідомляв УНН, під час першотравневого мітингу у Вінниці близько 20 молодиків намагалися завадити проведенню заходу та виривали прапори з рук мітингувальників.