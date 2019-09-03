В Харькове легковушка сбила 91-летнюю женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Харькове пожилая женщина попала под колеса легковушки, от полученных травм она скончалась в больнице. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Сообщение о том, что на улице Мира водитель автомобиля "ВАЗ" наехал на женщину, поступило в полицию 3 сентября около 11:00.
91-летняя гражданка была госпитализирована в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Через несколько часов пожилая женщина умерла.
Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, в Киевской области внедорожник сбил пешехода, который переходил дорогу по "зебре".