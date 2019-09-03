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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 20168 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115219 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125988 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117351 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122709 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126786 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151843 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Харькове легковушка сбила 91-летнюю женщину

В Харькове легковушка сбила 91-летнюю женщину

Киев  •  УНН

 • 11330 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Харькове пожилая женщина попала под колеса легковушки, от полученных травм она скончалась в больнице. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Сообщение о том, что на улице Мира водитель автомобиля "ВАЗ" наехал на женщину, поступило в полицию 3 сентября около 11:00.

91-летняя гражданка была госпитализирована в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Через несколько часов пожилая женщина умерла.

Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Киевской области внедорожник сбил пешехода, который переходил дорогу по "зебре".

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