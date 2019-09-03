У Харкові легковик збив 91-річну жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Харкові літня жінка потрапила під колеса легковика, від отриманих травм вона померла в лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Повідомлення про те, що на вулиці Миру водій автомобіля "ВАЗ" наїхав на жінку, надійшло до поліції 3 вересня близько 11:00.
91-річна громадянка була госпіталізована до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Через декілька годин літня жінка померла.
Інформація зареєстрована в Індустріальному відділі поліції.
На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, у Київській області позашляховик збив пішохода, який переходив дорогу по "зебрі".