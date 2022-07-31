В Харькове бывший полицейский передавал врагу информацию о расположении украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Бывший полицейский и его знакомый передавали информацию о размещении
украинских военных. Им объявлено подозрение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию прокуратуры Харьковской области.
Детали
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры объявлено о подозрении 46-летнему и 50-летнему харьковчанам по факту распространения информации о перемещении, движении, расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что 50-летний мужчина совместно со своим 46-летним знакомым, бывшим правоохранителем, осуществляли в Харькове видеосъемку мест размещения украинских военных.
«После этого они разместили видео в пророссийском телеграмм-канале, который используется спецслужбами страны-агрессора для проведения подрывной деятельности против Украины.
Распространенная мужчинами информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ и другими уполномоченными государственными органами», - сообщили в прокуратуре.
29 июля правоохранители прекратили противоправную деятельность мужчин. На следующий день им было сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляется СВ Управления СБУ в Харьковской области.