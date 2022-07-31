У Харкові колишній поліцейський передавав ворогу інформацію про розташування українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Колишній поліцейський та його знайомий передавали інформацію про розміщення
українських військових. Їм повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прокуратури Харківської області.
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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 46-річному та 50-річному харків‘янам за фактом поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 50-річний чоловік спільно зі своїм 46-річним знайомим, який є колишнім правоохоронцем, здійснювали у Харкові відеозйомку місць розташувань українських військових.
«Після цього вони розмістили відео у проросійському Телеграм-каналі, який використовується спецслужбами країни-агресора для проведення підривної діяльності проти України.
Поширена чоловіками інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ та іншими уповноваженими державними органами», - повідомили у прокуратурі.
29 липня правоохоронці припинили протиправну діяльність чоловіків. Наступного дня їм повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.