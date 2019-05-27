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В Харькове эвакуировали более 9 тыс. человек из-за сообщения о взрывчатке

В Харькове эвакуировали более 9 тыс. человек из-за сообщения о взрывчатке

Киев  •  УНН

 • 11407 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Харькове аноним сообщил о заминировании 19 объектов. В ходе проверки правоохранители эвакуировали более 9 тыс. человек, опасных предметов не обнаружили, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

"В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 82500 кв. метров помещений и 9800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 9177 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

Сообщение о заминировании высших учебных заведений на улице Ярослава Мудрого, 25 и площади Конституции, 11, в двух школах на улице Руслана Плоходька, 13 домов в разных районах Харькова, железнодорожного вокзала и аэропорта, поступило на электронную почту полиции 27 мая.

На месте событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовному кодексу Украины.

Напомним, Центральную синагогу столицы проверили на взрывчатку.

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