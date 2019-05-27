У Харкові евакуювали більше 9 тис. осіб через повідомлення про вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Харкові анонім повідомив про замінування 19 об’єктів. В ході перевірки правоохоронці евакуювали більше 9 тис. осіб, небезпечних предметів не виявили, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції області.
"В ході перевірки інформації фахівці вибухотехнічного управління ретельно обстежили 82 500 кв. метрів приміщень і 9 800 кв. метрів прилеглої території, евакуювали 9 177 осіб. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - йдеться у повідомленні.
Повідомлення про замінування вищих навчальних закладів на вулиці Ярослава Мудрого, 25 і площі Конституції, 11, у двох школах на вулиці Руслана Плоходька, 13 будинків у різних районах Харкова, залізничного вокзалу та аеропорту, надійшло на електронну пошту поліції 27 травня.
На місці подій працювали працівники слідчо-оперативних груп, працівники кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління поліції.
Повідомлення зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Нагадаємо, Центральну синагогу столиці перевірили на вибухівку.