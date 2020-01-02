В Харькове мужчину зарезали и угнали автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Харькове мужчину убили в собственной квартире и угнали его автомобиль. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Тело мужчины 1983 года рождения обнаружили в его квартире. На его теле обнаружены многочисленные колото-резаные раны.
По предварительной информации, из квартиры убитого ничего не пропало. В то же время исчез его автомобиль Hyundai.
Начато расследование по факту умышленного убийства.
Устанавливаются причастные к преступлению лица.
Напомним, в Тернополе будут судить злоумышленника, который порезал лицо оппоненту.