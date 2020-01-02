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У Тернополі судитимуть зловмисника, який порізав обличчя опоненту

У Тернополі судитимуть зловмисника, який порізав обличчя опоненту

Київ • УНН

 • 11759 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. У Тернополі судитимуть зловмисника, який у центрі міста понівечив ножем обличчя чоловіка та вбив ще одну людину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Тернопільської області.

"Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно жителя Рівненщини, що знівечив ножем обличчя одного тернополянина, та смертельно поранив іншого", - сказано у повідомленні.

Встановлено, що влітку 2019 року житель Вараша, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння у центрі міста Тернополя, під час конфлікту з тернополянином вдарив його кілька разів ножем, одним з ударів порізавши обличчя, непоправно його знівечивши.
Того ж дня житель сусідньої області наніс кілька ударів ножем у груди та живіт іншому тернополянину, який помер від завданих тілесних ушкоджень.

Розслідування за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України, ч.1 ст. 121 КК України завершено.

Нагадаємо, у Києві судитимуть юнака, який підозрюється у вбивстві 18-річної дівчини через ревнощі.

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