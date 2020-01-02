В Тернополе будут судить злоумышленника, который порезал лицо оппоненту
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Тернополе будут судить злоумышленника, который в центре города изувечил ножом лицо мужчины и убил еще одного человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.
"Прокуратурой Тернопольской области направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении жителя Ровенской области, что изуродовал ножом лицо одного тернополянина, и смертельно ранил другого", - говорится в сообщении.
Установлено, что летом 2019 года житель Вараша, находясь в состоянии алкогольного опьянения в центре города Тернополя, во время конфликта с тернополянином ударил его несколько раз ножом, одним из ударов порезав лицо, непоправимо его изуродовав.
В тот же день житель соседней области нанес несколько ударов ножом в грудь и живот другом тернополянину, который умер от нанесенных телесных повреждений.
Расследование по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, ч.1 ст. 121 УК Украины завершено.
Напомним, в Киеве будут судить молодого человека, который подозревается в убийстве 18-летней девушки из ревности.