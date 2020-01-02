У Харкові чоловіка зарізали та викрали авто
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Харкові чоловіка вбили у власній квартирі та викрали його авто. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло чоловіка 1983 року народження виявили у його квартирі. На його тілі виявлені числені колото-різані рани.
За попередньою інформацією, з помешкання вбитого нічого не зникло. Водночас зник його автомобіль Hyundai.
Розпочато розслідування за фактом умисного вбивства.
Встановлюються причетні до злочину особи.
Нагадаємо, у Тернополі судитимуть зловмисника, який порізав обличчя опоненту.