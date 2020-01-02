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У Харкові чоловіка зарізали та викрали авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. У Харкові чоловіка вбили у власній квартирі та викрали його авто. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Тіло чоловіка 1983 року народження виявили у його квартирі. На його тілі виявлені числені колото-різані рани.

За попередньою інформацією, з помешкання вбитого нічого не зникло. Водночас зник його автомобіль Hyundai.

Розпочато розслідування за фактом умисного вбивства.

Встановлюються причетні до злочину особи.

Нагадаємо, у Тернополі судитимуть зловмисника, який порізав обличчя опоненту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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