В Харькове мужчину порезали ножом возле магазина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Харькове мужчина был госпитализирован в больницу с многочисленными ножевыми ранениями, которые ему нанес неизвестный. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Потерпевшего, мужчину 1990 года рождения, обнаружили рядом с магазином по ул. Славянская. Его госпитализировали. Врачи констатировали на теле потерпевшего многочисленные ножевые ранения в области грудной клетки и спины.
Пострадавший рассказал, что рядом с магазином на него напал неизвестный мужчина, вероятно, арабской внешности. Он и нанес ему удары ножом.
Сейчас начато досудебное расследование по квалификации покушение на убийство.
Напомним, неизвестные в балаклавах избили активистов в Днепре.