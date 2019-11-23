В Харькове мужчину порезали ножом возле магазина

Потерпевшего, мужчину 1990 года рождения, обнаружили рядом с магазином по ул. Славянская. Его госпитализировали. Врачи констатировали на теле потерпевшего многочисленные ножевые ранения в области грудной клетки и спины.

Пострадавший рассказал, что рядом с магазином на него напал неизвестный мужчина, вероятно, арабской внешности. Он и нанес ему удары ножом.

Сейчас начато досудебное расследование по квалификации покушение на убийство.

Напомним, неизвестные в балаклавах избили активистов в Днепре.