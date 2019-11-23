Через побиття активістів у Дніпрі відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через побиття активіста у Дніпрі. Напад кваліфікували як хуліганство. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції ГУНП в області.
"За фактом побиття активіста у Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження. Слідчі кваліфікували напад на чоловіка як хуліганство та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що інформація про побиття місцевого жителя надійшла на лінію "102" 22 листопада о 22:00.
"За словами 23-річного заявника, щойно невідомі чоловіки напали на нього у приміщенні по вулиці Володимира Мономаха міста Дніпро. У подальшому він звернувся до лікарні", - зазначили у відділі комунікації.
Зазначається, що правоохоронці з’ясовують всі обставини події, опитують свідків, потерпілих, проводять слідчо-розшукові заходи для встановлення та затримання зловмисників.
Нагадаємо, невідомі в балаклавах побили активістів в Дніпрі.