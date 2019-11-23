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Через побиття активістів у Дніпрі відкрили провадження

Через побиття активістів у Дніпрі відкрили провадження

Київ • УНН

 • 11580 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через побиття активіста у Дніпрі. Напад кваліфікували як хуліганство. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції ГУНП в області.

"За фактом побиття активіста у Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження. Слідчі кваліфікували напад на чоловіка як хуліганство та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що інформація про побиття місцевого жителя надійшла на лінію "102" 22 листопада о 22:00.

"За словами 23-річного заявника, щойно невідомі чоловіки напали на нього у приміщенні по вулиці Володимира Мономаха міста Дніпро. У подальшому він звернувся до лікарні", - зазначили у відділі комунікації.

Зазначається, що правоохоронці з’ясовують всі обставини події, опитують свідків, потерпілих, проводять слідчо-розшукові заходи для встановлення та затримання зловмисників.

Нагадаємо, невідомі в балаклавах побили активістів в Дніпрі.

Українські Національні Новини

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