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Невідомі в балаклавах побили активістів в Дніпрі

Невідомі в балаклавах побили активістів в Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Дніпрі 22 листопада невідомі побили місцевих активістів - члена громадської організації "Спільнота активної молоді - САМ" Владислава Мельничука та його колегу. Про це на своїй сторінці в Facebook написав напередодні ввечері сам Мельничук, передає УНН.

"22 листопада, близько 22 години вечора, п'ятеро молодиків в балаклавах увірвались до приміщення "Просвіти" у Дніпрі та напали на мене та Вірослава Цюп'яка. Побиття було в приміщенні громадської організації при свідках. Зараз пишемо заяву в поліцію та їдемо до лікарні. Є травми черепа, щелепи та носу", - повідомив активіст, оприлюднивши свої фотографії після нападу.

Представниця Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик також у Facebook сьогодні уточнила, що "хлопці в лікарні проходять обстеження. Зняли побої і написали заяву в поліцію".

Нагадаємо, у Харкові громадський активіст побив чоловіків, яких запідозрив у пошуку наркотиків.

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