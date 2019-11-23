Невідомі в балаклавах побили активістів в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Дніпрі 22 листопада невідомі побили місцевих активістів - члена громадської організації "Спільнота активної молоді - САМ" Владислава Мельничука та його колегу. Про це на своїй сторінці в Facebook написав напередодні ввечері сам Мельничук, передає УНН.
"22 листопада, близько 22 години вечора, п'ятеро молодиків в балаклавах увірвались до приміщення "Просвіти" у Дніпрі та напали на мене та Вірослава Цюп'яка. Побиття було в приміщенні громадської організації при свідках. Зараз пишемо заяву в поліцію та їдемо до лікарні. Є травми черепа, щелепи та носу", - повідомив активіст, оприлюднивши свої фотографії після нападу.
Представниця Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик також у Facebook сьогодні уточнила, що "хлопці в лікарні проходять обстеження. Зняли побої і написали заяву в поліцію".
Нагадаємо, у Харкові громадський активіст побив чоловіків, яких запідозрив у пошуку наркотиків.