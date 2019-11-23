Неизвестные в балаклавах избили активистов в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Днепре 22 ноября неизвестные избили местных активистов - члена общественной организации "Сообщество активной молодежи - САМ" Владислава Мельничука и его коллегу. Об этом на своей странице в Facebook написал накануне вечером сам Мельничук, передает УНН.
"22 ноября, около 22 часов вечера, пятеро молодых в балаклавах ворвались в помещение "Просвиты" в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницы. Есть травмы черепа, челюсти и носа", - сообщил активист, обнародовав свои фотографии после нападения.
Представительница Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик также в Facebook сегодня уточнила, что "ребята в больнице проходят обследование. Сняли побои и написали заявление в полицию".
Напомним, в Харькове общественный активист побил мужчин, заподозрив их в поиске наркотиков.