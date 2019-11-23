Из-за избиения активистов в Днепре открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за избиения активиста в Днепре. Нападение квалифицировали как хулиганство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции ГУНП в области.
"По факту избиения активиста в Днепре полиция открыла уголовное производство. Следователи квалифицировали нападение на мужчину как хулиганство и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Указано, что информация об избиении местного жителя поступила на линию "102" 22 ноября в 22:00.
"По словам 23-летнего заявителя, только что неизвестные мужчины напали на него в помещении по улице Владимира Мономаха города Днепр. В дальнейшем он обратился в больницу", - отметили в отделе коммуникации.
Отмечается, что правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей, потерпевших, проводят следственно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленников.
Напомним, неизвестные в балаклавах избили активистов в Днепре.