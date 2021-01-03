В Харькове мужчина с психическими расстройствами убил собственную мать
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Харькове правоохранители разоблачили в убийстве мужчину, который зарезал собственную мать. Женщина жила вместе с 59-летним сыном, который имеет психические расстройства. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Так, 2 января 2021 года около 16:40 в Киевский отдел полиции от оператора "102" поступило сообщение о том, что 40-летний мужчина требует прибытия полиции в квартиру по улице Валентиновской. По его словам, 84-летняя бабушка его жены несколько дней не выходит на связь. Женщина проживала вместе с 59-летним сыном, который имеет психические расстройства.
На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела. Полицейские обнаружили на полу тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. В совершении преступления обоснованно подозревается 59-летний сын погибшей, который во время убийства находился дома. Он сообщил, что зарезал свою мать во время психического приступа. Тело женщины направлено в морг для выяснения обстоятельств происшествия.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Напомним, в Черкасской области полиция разыскивает злоумышленника за нанесение ножевых ранений мужчине, от которых последний скончался в больнице.