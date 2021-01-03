У Харкові чоловік із психічними розладами вбив власну матір

Так, 2 січня 2021 року близько 16:40 до Київського відділу поліції від оператора "102" надійшло повідомлення про те, що 40-річний чоловік вимагає прибуття поліції у квартиру по вулиці Валентинівській. За його словами, 84-річна бабуся його дружини кілька днів не виходить на зв‘язок. Жінка проживала разом з 59-річним сином, який має психічні розлади.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група та керівництво Київського відділу. Поліцейські виявили на підлозі тіло 84-річної жінки з ознаками насильницької смерті. У скоєнні злочину обґрунтовано підозрюється 59-річний син загиблої, який в час вбивства знаходився дома. Він повідомив, що зарізав свою матір під час психічного приступу. Тіло жінки направлено до моргу для з‘ясування обставин події.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, на Черкащині поліція розшукує зловмисника за нанесення ножових поранень чоловіку, від яких останній помер у лікарні.