В Харьковской области три человека подорвались на взрывчатке в поле

Детали

Вчера, 7 апреля, в Чугуевском районе произошел очередной взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. Происшествие произошло в поле возле села Николаевка Чкаловской громады.

В результате взрыва трое гражданских лиц (2 мужчины и женщина) получили ранения различной степени тяжести. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.

Цитата

“Уважаемые харьковчане! Будьте внимательными и осторожными. Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте любые подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией”, — напоминают в ГСЧС.

Дополнение

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефонам “101”, “102” или “112”.

Напомним

На территории Балаклейской громады на взрывном устройстве подорвался сотрудник “Харьковоблэнерго”.