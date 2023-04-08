В Харьковской области три человека подорвались на взрывчатке в поле
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В поле возле села Николаевка (Харьковская область) три человека получили ранения в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области, передает УНН.
Детали
Вчера, 7 апреля, в Чугуевском районе произошел очередной взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. Происшествие произошло в поле возле села Николаевка Чкаловской громады.
В результате взрыва трое гражданских лиц (2 мужчины и женщина) получили ранения различной степени тяжести. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.
Цитата
“Уважаемые харьковчане! Будьте внимательными и осторожными. Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте любые подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией”, — напоминают в ГСЧС.
Дополнение
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефонам “101”, “102” или “112”.
Напомним
На территории Балаклейской громады на взрывном устройстве подорвался сотрудник “Харьковоблэнерго”.