У Харківській області троє осіб підірвалися на вибухівці у полі

Деталі

Вчора, 7 квітня, в Чугуївському районі стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. Подія сталась у полі біля села Миколаївка Чкалівської громади.

Внаслідок вибуху троє цивільних осіб (2 чоловіки і жінка) отримали поранення різного ступеня важкості. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються.

Цитата

“Шановні харків’яни! Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією”, — нагадують в ДСНС.

Доповнення

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами “101”, “102” або “112”.

Нагадаємо

На території Балаклійської громади на вибуховому пристрої підірвався співробітник “Харківобленерго”.