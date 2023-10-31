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В ХАМАС заявили, что собираются освободит нескольких иностранных пленных в ближайшие дни

Киев • УНН

 • 47963 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В ХАМАС заявили, что собираются освободит нескольких иностранных пленных в ближайшие дни. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

В ХАМАС заявили, что собираются освободит нескольких иностранных пленных в ближайшие дни

Цитата

“Мы сказали посредникам, что в ближайшие дни освободим нескольких (пленных) иностранцев в соответствии с нашей позицией, которую мы объявили ранее о нашем нежелании удерживать их или продолжать удерживать их в Газе”, — цитирует представителя ХАМАСа Reuters.

Детали

По данным издания, представитель ХАМАС Абу Убайда в видео аккаунте в Telegram, сообщил через посредников, что в ближайшие дни освободит ряд пленных иностранцев, заявил во вторник (31 октября) представитель вооруженного крыла группировки “Бригады Аль-Касама”

Абу Убайда также отрицал, что освобожденный израильский пленный был в заложниках ХАМАС. Он утверждает, что ряд пленных удерживается другими группами и лицами в секторе Газа.

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По данным Reuters, в заявлении ХАМАСа очевидно речь идет об Ори Мегидише. Это израильский солдат, который, по словам военных, в понедельник был освобожден в секторе Газа в ходе наземной операции.

Впрочем, Reuters не смогло независимо проверить эти заявления.

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