У ХАМАС заявили, що збираються звільнить кількох іноземних полонених найближчими днями
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У ХАМАС заявили, що збираються звільнить кількох іноземних полонених найближчими днями. Про це пише Reuters, передає УНН.
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“Ми сказали посередникам, що найближчими днями звільнимо кількох (полонених) іноземців відповідно до нашої позиції, яку ми оголосили раніше про наше небажання утримувати їх або продовжувати утримувати їх у Газі”, — цитує речника ХАМАСу Reuters.
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За даними видання, речник ХАМАС Абу Убайда у відео обліковому в Telegram, повідомив через посередників, що найближчими днями звільнить низку полонених іноземців, заявив у вівторок (31 жовтня) речник збройного крила угруповання “Бригади Аль-Касама”
Абу Убайда також заперечив, що звільнений ізраїльський полонений був в заручниках ХАМАС. Він стверджує, що низка полонених утримується іншими групами та особами в секторі Газа.
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За даними Reuters, у заяві ХАМАСу очевидно мова йде про Орі Мегідіша. Це ізраїльський солдат, якого, за словами військових, у понеділок було звільнено в секторі Газа під час наземної операції.
Втім, Reuters не змогло незалежно перевірити ці заяви.