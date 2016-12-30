У руководства "Агрейна" во время обысков правоохранители изъяли рекордные 72 килограмма золотых слитков

Обыски прошли в нескольких помещениях агрохолдинга "Агрейн".

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В ходе следственно-оперативных мероприятий, которые на этой неделе следователи прокуратуры и СБУ провели на предприятиях агрохолдинга "Агрейн" (в рамках уголовного производства по фактам мошенничества, присвоения чужого имущества группой лиц в особо крупных размерах) были изъяты наличные в долларах и евро, огнестрельное оружие и более 70 кг золота. Об этом сообщили УНН собственные информированные источники в правоохранительных органах.