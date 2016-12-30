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У руководства "Агрейна" во время обысков правоохранители изъяли рекордные 72 килограмма золотых слитков

У руководства "Агрейна" во время обысков правоохранители изъяли рекордные 72 килограмма золотых слитков

Киев • УНН

 • 40407 просмотра

Обыски прошли в нескольких помещениях агрохолдинга "Агрейн".

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В ходе следственно-оперативных мероприятий, которые на этой неделе следователи прокуратуры и СБУ провели на предприятиях агрохолдинга "Агрейн" (в рамках уголовного производства по фактам мошенничества, присвоения чужого имущества группой лиц в особо крупных размерах) были изъяты наличные в долларах и евро, огнестрельное оружие и более 70 кг золота. Об этом сообщили УНН собственные информированные источники в правоохранительных органах.

Золото в слитках весом 72 кг изъяли у одного из ключевых фигурантов уголовного производства Ю.Болотского, которому по версии следствия инкриминируется организация схем незаконного вывода активов холдинга за границу.

Указанному лицу уже сообщили о подозрении, уточнил собеседник агентства.

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Кроме того, правоохранители также изъяли денежные средства в разных валютах, огнестрельное оружие и боеприпасы. Общая сумма полученных средств составляет более 10 млн грн.

Все изъятое имущество, денежные средства и ценности, а также найденная документация пока приобщены к уголовному производству в качестве вещественных доказательств.

Общая стоимость драгоценностей, изъятых правоохранительными органами у служащих "Агрейна" составляет более 80 млн грн.

Добавим, что по словам собеседника агентства, количество изъятых золотых слитков на сегодня является абсолютным рекордом.

До этого наибольшее количество золота у физического лица изъяли у Эдуарда Ставицкого (бывшего министра экологии и природных ресурсов) - весом около 50 кг.

Напоминаем, по данным СМИ, "Агрейн" вывел активы украинских фермеров в оффшоры. Так, следователи СБУ и прокуратуры пытаются вернуть ряд отдельных компаний, входящих в состав "Агрейна", их законным владельцам, а главное - вернуть в Украину оформленные на панамские компании фермерские активы государства в таких областях как Киевская, Одесская, Черниговская и др. Речь идет об элеваторах, наполненных зерном, скоте, арендных пастбищах и паях селян, которые также сегодня подконтрольны панамской компании CAREYMAY FINANCE SA", - сообщили "Подробности".

Также напомним, ряд должностных лиц "Агрейна" признали свою вину в рейдерском захвате активов холдинга и были осуждены.

А владелец "Агрейна" П.Овчаренко уже разыскивался Интерполом.

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