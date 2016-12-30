У керівництва “Агрейну” під час обшуків правоохоронці вилучили рекордні 72 кілограми золотих злитків
Київ • УНН
Обшуки пройшли у декількох приміщеннях агрохолдингу “Агрейн”.
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Під час слідчо-оперативних заходів, які цього тижня слідчі прокуратури та СБУ провели на підприємствах агрохолдингу “Агрейн” (в рамках кримінального провадження за фактами шахрайства, привласнення чужого майна групою осіб в особливо великих розмірах) було вилучено готівку у доларах та євро, вогнепальну зброю та більше 70 кг золота. Про це УНН повідомили власні поінформовані джерела у правоохоронних органах.
Золото в злитках, вагою 72 кг було вилучено в одного з ключових фігурантів кримінального провадження Ю.Болотського, якому за версією слідства інкримінується організація схем незаконного виведення активів холдингу за кордон.
Зазначеній особі вже повідомили про підозру, уточнив співрозмовник агентства.
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Крім того, правоохоронці також вилучили грошові кошти у різних валютах, вогнепальну зброю та набої до неї. Загальна сума вилучених коштів становить більше 10 млн грн.
Все вилучене майно, грошові кошти та цінності, а також знайдена документація наразі долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.
Загальна вартість коштовностей, вилучених правоохоронцями у службовців “Агрейну” становить більше 80 млн грн.
Додамо, що за словами співрозмовника агентства, кількість вилучених золотих злитків на сьогодні є абсолютним рекордом.
До цього найбільше золота у фізичної особи було вилучено у Едуарда Ставицького (колишнього міністра Екології та природних ресурсів) — вагою близько 50 кг.
Нагадємо, за даними ЗМІ, “Агрейн” вивів активи українських фермерів в офшори. Так, слідчі СБУ і прокуратури намагаються повернути низку окремих компаній, що входять до складу “Агрейну”, їх законним власникам, а головне — повернути в Україну оформлені на панамські компанії фермерські активи держави у таких областях як Київська, Одеська, Чернігівська тощо. Йдеться, зокрема, про елеватори, наповнені зерном, худобу, орендні пасовища і паї селян, які також сьогодні підконтрольні панамській компанії CAREYMAY FINANCE S. A.“, — повідомили “Подробиці”.
Також нагадаємо, низка посадовців “Агрейну” визнали свою провину у рейдерському захопленні активів холдингу та були засуджені.
А власник “Агрейну” П.Овчаренко вже розшукувався Інтерполом.