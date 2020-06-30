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У руководителя управления здравоохранения Волыни обнаружили СOVID-19

У руководителя управления здравоохранения Волыни обнаружили СOVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. СOVID-19 заболел руководитель управления здравоохранения Волынской ОГА Валерий Руцкий. Об этом заявила заместитель главы Волынской ОГА Татьяна Щербак во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Да, у нас заболел руководитель. Состояние стабильное, находится на амбулаторном лечении. Критической ситуации нет", - сказала Щербак, комментируя информацию о коронавирусной болезни руководителя управления здравоохранения Волыни.

Также, по ее словам, за последние сутки в Волынской области подтверждено 57 новых случаев СOVID-19.

"Среди заболевших пятеро детей и пятеро медицинских работников. Кроме того, 2 работника коммунального предприятия электротранспорта города Луцк, 2 учителя общеобразовательной школы номер № 6 и № 7 в Нововолынске, работники полиции в городе Нововолынск, 2 работника "Горизонта" в Луцком районе, работник отдела охраны Ковеля городского совета, сотрудница "Укрпочты" в Маневичах. Это уже 4 случай среди почтальонов в Маневичском районе", - рассказала Щербак.

Напомним, в Украине более 4,7 тысячи человек лежит в больницах с СOVID-19.

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