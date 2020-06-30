У керівника управління охорони здоров’я Волині виявили СOVID-19

“Так, у нас захворів керівник. Стан стабільний, знаходиться на амбулаторному лікуванні. Критичної ситуації немає”, — сказала Щербак, коментуючи інформацію про зараження коронавірусною хворобою керівника управління охорони здоров’я Волині.

Також, за її словами, за останню добу у Волинській області підтверджено 57 нових випадків СOVID-19.

“Серед захворілих п’ятеро дітей та п’ятеро медичних працівників. Окрім того, 2 працівники комунального підприємства електротранспорту міста Луцьк, 2 вчителі загальноосвітньої школи номер № 6 та № 7 у Нововолинську, працівники поліції у місті Нововолинськ, 2 працівники „Горизонту“ у Луцькому район, працівник відділу охорони ковельської міської ради, працівниця „Укрпошти“ у Маневичах. Це вже 4 випадок серед листонош у Маневицькому районі”, — розповіла Щербак.

Нагадаємо, в Україні понад 4,7 тисячі людей лежить у лікарнях із СOVID-19.