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В Україні понад 4,7 тисячі людей лежить у лікарнях із СOVID-19

Київ • УНН

 • 14968 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. В Україні у лікарнях на даний момент перебувають 4 724 людини із підтвердженим діагнозом СOVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Центру громадського здоров’я.

"Станом на 30 червня на стаціонарному лікуванні перебуває 4 724 людини із підтвердженим діагнозом СOVID-19, з них на ШВЛ — 92 особи", - сказано у повідомленні.

Так, станом на 30 червня в Україні 4 147 (17,7%) лікарняних ліжок зайняті хворими на СOVID-19 із виділених 23 419 ліжок у ЗОЗ першої хвилі та 577 (5,5%) ліжок другої хвилі із виділених 10 430 для пацієнтів з COVID-19.

Повідомляється, що найбільша кількість зайнятих ліжок у Закарпатській (71%), Волинській (56,5%), Чернівецькій (47%), Львівській (44,4%) та Вінницькій (43%) областях.

Усього в Україні 2 424 апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) у закладах охорони здоров’я першої хвилі.
Загалом, в Україні станом 30 червня 24 060 активних хворих на СOVID-19:

- Вінницька область: 657
- Волинська : 1614
- Дніпропетровська: 151
- Донецька: 309
- Житомирська: 629
- Закарпатська: 1855
- Запорізька: 137
- Івано-Франківська: 1196
- Київська: 1203
- Київ: 3366
- Кіровоградська: 79
- Луганська: 22
- Львівська: 4542
- Миколаївська: 153
- Одеська: 939
- Полтавська: 33
- Рівненська: 1873
- Сумська: 70
- Тернопільська: 751
- Харківська: 968
- Херсонська: 12
- Хмельницька: 242
- Черкаська: 160
- Чернівецька: 2718
- Чернігівська: 381

Нагадаємо, в Україні на 8:45 30 червня зафіксовано вже понад 44 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - понад 700.

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