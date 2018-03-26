В Кемерово десятки тел разместили у местной школы, пожар продолжается, прогнозируют увеличение количества погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Десятки тел погибших разместили у местной школы №7. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ и пользователей социальных сетей.
Пока официально подтверждена смерть 37 человек. Все найденные тела были обнаружены на 4 этаже ТЦ.
К тому же выяснилось, что торговый центр “Зимняя вишня” уже несколько лет не проверялся на пожарную безопасность, так как по документам объект относится к малому бизнесу, и в его отношении действуют так называемые “надзорные каникулы”.
По информации СМИ, владелец ТЦ — бывший депутат Топкинского района Кемеровской области от “Единой России”.
Как сообщал УНН, погибли по меньшей мере 37 человек, 40 детей числятся пропавшими без вести.