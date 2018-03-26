В Кемерово десятки тел разместили у местной школы, пожар продолжается, прогнозируют увеличение количества погибших

Пока официально подтверждена смерть 37 человек. Все найденные тела были обнаружены на 4 этаже ТЦ.

К тому же выяснилось, что торговый центр “Зимняя вишня” уже несколько лет не проверялся на пожарную безопасность, так как по документам объект относится к малому бизнесу, и в его отношении действуют так называемые “надзорные каникулы”.

По информации СМИ, владелец ТЦ — бывший депутат Топкинского района Кемеровской области от “Единой России”.

Как сообщал УНН, погибли по меньшей мере 37 человек, 40 детей числятся пропавшими без вести.