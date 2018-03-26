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У Кемерово десятки тіл розмістили біля місцевої школи, пожежа триває, прогнозують збільшення кількості загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Десятки тіл загиблих розмістили біля місцевої школи №7. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ та користувачів соціальних мереж.

Поки офіційно підтверджена смерть 37 осіб. Всі знайдені тіла були виявлені на 4 поверсі ТЦ.

До того ж з’ясувалося, що торговий центр “Зимова вишня” вже кілька років не перевірявся на пожежну безпеку, так як за документами об’єкт відноситься до малого бізнесу, і в його відношенні діють так звані “наглядові канікули”.

За інформацією ЗМІ, власник ТЦ — колишній депутат Топкінського району Кемеровської області від “Єдиної Росії”.

Як повідомляв УНН, загинули щонайменше 37 людей, 40 дітей вважаються зниклими безвісти.

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