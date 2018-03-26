У Кемерово десятки тіл розмістили біля місцевої школи, пожежа триває, прогнозують збільшення кількості загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Десятки тіл загиблих розмістили біля місцевої школи №7. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ та користувачів соціальних мереж.
Поки офіційно підтверджена смерть 37 осіб. Всі знайдені тіла були виявлені на 4 поверсі ТЦ.
До того ж з’ясувалося, що торговий центр “Зимова вишня” вже кілька років не перевірявся на пожежну безпеку, так як за документами об’єкт відноситься до малого бізнесу, і в його відношенні діють так звані “наглядові канікули”.
За інформацією ЗМІ, власник ТЦ — колишній депутат Топкінського району Кемеровської області від “Єдиної Росії”.
Як повідомляв УНН, загинули щонайменше 37 людей, 40 дітей вважаються зниклими безвісти.