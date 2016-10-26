В Казахстане появится банк ядерного топлива

"Пока Украина методично превращается в аграрно-сырьевую страну, наши недавние партнеры и конкуренты не останавливаются на достигнутом. Можно порадоваться за Казахстан, который завершает создание банка ядерного топлива. Не могильника, не хранилища отработанного топлива, а именно банка, то есть склада низкообогащенного урана, из которого будет производиться топливо, в том числе для АЭС. С введением склада в эксплуатацию Казахстан превратится в активного игрока на этом специфическом технологическом рынке. А, точнее, вернется на рынок, поскольку Ульбинский меткомбинат, на базе которого построен Банк, в советское время работал с объемами, намного превышающими нынешние", - отметил он.

По мнению политика, Казахстан показал хороший пример межгосударственного сотрудничества.

"Две трети финансирования проекта - за счет внешних источников, прежде всего международных финансовых организаций. Надежность государственных институтов, хорошие экономические связи в регионе – вот важнейшие факторы успеха. При этом стране нисколько не мешают негативные прогнозы на текущий год. Стабильно развивающаяся экономика свое отыграет", - пояснил С.Арбузов.

При этом он подчеркнул, что банк, который будет обслуживать, в том числе, и Украину, в нашей стране сейчас невозможен.

"Даже несмотря на наш безъядерный статус и полное сотрудничество с МАГАТЭ. Атомная отрасль, как никакая другая, имеет длительный цикл инвестиций, требует уверенности в завтрашнем дне, внушительного финансирования, и интеграции технологий с другими странами. Разрыв отношений с Россией и неразбериха внутри страны закрывают для нашей страны участие в таких проектах. По крайней мере, сейчас. Очень жаль", - резюмировал С.Арбузов.