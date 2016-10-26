У Казахстані з'явиться банк ядерного палива
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. З введенням в експлуатацію банку ядерного палива, Казахстан перетвориться на активного гравця на цьому специфічному технологічному ринку. Про це в Facebook повідомив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов, передає УНН.
“Поки Україна методично перетворюється в аграрно-сировинну країну, наші недавні партнери і конкуренти не зупиняються на досягнутому. Можна порадіти за Казахстан, який завершує створення банку ядерного палива. Не могильника, не сховища відпрацьованого палива, а саме банку, тобто складу низькозбагаченого урану, з якого буде проводитися паливо, в тому числі для АЕС. З введенням складу в експлуатацію Казахстан перетвориться на активного гравця на цьому специфічному технологічному ринку. А, точніше, повернеться на ринок, оскільки Ульбінський меткомбінат, на базі якого побудований Банк, за радянських часів працював з обсягами, що набагато перевищують нинішні”, — зазначив він.
На переконання політика, Казахстан показав хороший приклад міждержавного співробітництва.
“Дві третини фінансування проекту — за рахунок зовнішніх джерел, перш за все міжнародних фінансових організацій. Надійність державних інститутів, хороші економічні зв’язки в регіоні — ось найважливіші фактори успіху. При цьому країні анітрохи не заважають негативні прогнози на поточний рік. Стабільний розвиток економіки своє відіграє”, — пояснив С.Арбузов.
При цьому він підкреслив, що банк, який буде обслуговувати, в тому числі, і Україну, в нашій країні зараз неможливий.
“Навіть незважаючи на наш без’ядерний статус і повне співробітництво з МАГАТЕ. Атомна галузь, як ніяка інша, має тривалий цикл інвестицій, вимагає впевненості в завтрашньому дні, значного фінансування, і інтеграції технологій з іншими країнами. Розрив відносин з Росією і плутанина усередині країни закривають для нашої країни участь в таких проектах. Принаймні зараз. Дуже шкода”, — резюмував С. Арбузов.