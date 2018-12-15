В Казахстане троих педофилов приговорили к химической кастрации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Казахстане суды постановили применить химическую кастрацию к трем лицам, передает УНН со ссылкой на Tengrinews.
Сообщается, что обвинительные приговоры в отношении этих лиц были вынесены и вступили в законную силу в 2018 году.
Так, в Восточно-Казахстанской области страны 63-летний мужчина был осужден за насильственные действия в отношении малолетних и изнасилование малолетних, а также развращение малолетних (часть 4 статьи 120 УК РК, часть 4 статьи 121 УК РК и часть 1 статьи 124 УК РК).
В Кызылординской области Казахстана мужчине был вынесен приговор за покушение на изнасилование малолетней (часть 3 статьи 24 УК РК, часть 3 статьи 120 УК РК). На момент совершения преступления ему было 32 года.
В Карагандинской области страны мужчина был осужден за покушение на изнасилование малолетней (часть 3 статьи 24 УК РК, часть 4 статьи 120 УК РК) и за насильственные действия в отношения малолетнего (часть 4 статьи 121 УК РК). Ему было 29 лет, когда он совершил преступление.
Справка УНН: Принудительная кастрация используется в Польше, в некоторых штатах США, в Казахстане, в Германии, в Индии, в Канаде, в Китае, в Чехии, в Швейцарии, в Японии, в Швеции.
Напомним, депутаты ВРУ планируют внедрить принудительную химическую кастрацию для педофилов.
Как сообщал УНН, Верховная Рада планирует создать Реестр осужденных за половые преступления в отношении несовершеннолетних.