У Казахстані трьох педофілів засудили до хімічної кастрації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Казахстані суди постановили застосувати хімічну кастрацію до трьох осіб, передає УНН з посиланням на Tengrinews.
Повідомляється, що обвинувальні вироки стосовно цих осіб були винесені і вступили в законну силу в 2018 році.
Так, у Східно-Казахстанській області країни 63-річний чоловік був засуджений за насильницькі дії щодо малолітніх і згвалтування малолітніх, а також розбещення малолітніх (частина 4 статті 120 КК РК, частина 4 статті 121 КК РК і частина 1 статті 124 КК РК) .
У Кизилординської області Казахстану чоловікові було винесено вирок за замах на зґвалтування малолітньої (частина 3 статті 24 КК РК, частина 3 статті 120 КК РК). На момент скоєння злочину йому було 32 роки.
У Карагандинській області країни чоловік був засуджений за замах на зґвалтування малолітньої (частина 3 статті 24 КК РК, частина 4 статті 120 КК РК) і за насильницькі дії щодо малолітнього (частина 4 статті 121 КК РК). Йому було 29 років, коли він вчинив злочин.
Довідка УНН: Примусова кастрація використовується у Польщі, у деяких штатах США, у Казахстані, у Німеччині, в Індії, у Канаді, у Китаї, у Чехії, у Швейцарії, у Японії, у Швеції.
Нагадаємо, депутати ВРУ планують впровадити примусову хімічну кастрацію для педофілів.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада планує створити Реєстр засуджених за статеві злочини щодо неповнолітніх.