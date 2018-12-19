В Карпатах снова будет идти снег
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Ивано-Франковской области, в высокогорье Карпат, из-за двухдневного снегопада выпало 68 см снега. Об этом рассказала в эксклюзивном комментарии УНН начальник отдела гидрометобеспечения Татьяна Атаманюк.
"На спецплощадке Пожижевский высота составляла 68 см, это в высокогорье. А общий прирост снежного покрова составил 20 см, это на вчера, но сегодня уже начал спадать", - сообщила Татьяна Атаманюк.
Также в Гидрометцентре добавили, что на ближайшие два дня не ожидается существенных осадков. А с 21 декабря над Карпатами снова будет влиять циклон с центром над Великобританией, поэтому с 21 по 23 декабря ожидаются мокрый снег и дождь.
УНН ранее сообщал, что из-за снегопадов в украинских Карпатах сохраняется значительная снiголавинна опасность.