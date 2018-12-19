В Карпатах снова будет идти снег

"На спецплощадке Пожижевский высота составляла 68 см, это в высокогорье. А общий прирост снежного покрова составил 20 см, это на вчера, но сегодня уже начал спадать", - сообщила Татьяна Атаманюк.



Также в Гидрометцентре добавили, что на ближайшие два дня не ожидается существенных осадков. А с 21 декабря над Карпатами снова будет влиять циклон с центром над Великобританией, поэтому с 21 по 23 декабря ожидаются мокрый снег и дождь.



УНН ранее сообщал, что из-за снегопадов в украинских Карпатах сохраняется значительная снiголавинна опасность.