У Карпатах знову сніжитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Івано-Франківській області, у високогір’ї Карпат, через дводенний снігопад випало 68 см снігу. Про це розповіла у ексклюзивному коментарі УНН начальник відділу гідрометзабезпечення Тетяна Атаманюк.
"На спецмайданчику Пожижевській висота становила 68 см, це у високогір'ї. А загальний приріст снігового покриву становив 20 см, це на вчора, але на сьогодні вже почав спадати", - повідомила Тетяна Атаманюк.
Також у гідрометцентрі додали, що на найближчі два дні не очікується істотних опадів. А з 21 грудня над Карпатами знову впливатиме циклон з центром над Великою Британією, відтак з 21 по 23 грудня очікуються мокрий сніг та дощ.
УНН раніше повідомляв, що через снігопади в українських Карпатах зберігається значна снiголавинна небезпека.