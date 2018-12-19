У Карпатах небезпека сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Через снігопади в українських Карпатах зберігається значна снiголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, у зв’язку зi снiгопадами 19 грудня у високогір’ї Iвано-Франкiвської області оголошується, у високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - повідомили у відомстві.
За даними синоптиків, напередодні у районі Чорногірського масиву було оголошено період значної сніголавинної небезпеки: середня висота снігу в районі діяльності станції Сл Пожежевська (Івано-Франківська область) - більше 30 см, кількість опадів (у вигляді снігу) від початку встановлення стійкого снігового покриву сягнула 123 мм.
Нагадаємо, 19 грудня в Україні буде морозно і переважно без снігу.