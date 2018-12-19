В Карпатах опасность схождения лавин

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадом 19 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области объявляется, в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ведомстве.

По данным синоптиков, накануне в районе Черногорского массива был объявлен период значительной снеголавинной опасности: средняя высота снега в районе деятельности станции Сл Пожежевская (Ивано-Франковская область) - более 30 см, количество осадков (в виде снега) от начала установления устойчивого снежного покрова достигла 123 мм.

Напомним, 19 декабря в Украине будет морозно и преимущественно без снега.