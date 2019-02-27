В Карпатах сохраняется лавинная опасность

"27 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Украине в среду, 27 февраля, днем ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха на большей части территории страны - до 5 градусов тепла, на Закарпатье - до 9 градусов выше нуля.



