В Карпатах сохраняется лавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Сегодня, в среду, 28 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"27 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о возможном ухудшении иммунитета и мигрени из-за погоды
Напомним, в Украине в среду, 27 февраля, днем ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха на большей части территории страны - до 5 градусов тепла, на Закарпатье - до 9 градусов выше нуля.