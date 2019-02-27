У Карпатах зберігається лавинна небезпека

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23 березня, 12:58 • 160228 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 408586 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 403795 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 390685 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 397418 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 295493 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 245379 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сьогодні, у середу, 28 лютого , у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ДСНС України.

“27 лютого, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, в Україні у середу, 27 лютого, вдень очікується погода без істотних опадів. Температура повітря на більшості території країни — до 5 градусів тепла, на Закарпатті — до 9 градусів вище нуля.

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