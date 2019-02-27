У Карпатах зберігається лавинна небезпека

“27 лютого, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, в Україні у середу, 27 лютого, вдень очікується погода без істотних опадів. Температура повітря на більшості території країни — до 5 градусів тепла, на Закарпатті — до 9 градусів вище нуля.



