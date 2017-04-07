В Карпатах сохранится лавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В высокогорье Ивано-Франковской и части Закарпатской областей сохранится значительная лавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
“По прогнозам Укргидрометцентра, 7 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей (в районе Черногорского хребта), в связи с осадками и оттепелью, ожидается значительная (3 уровень) лавинная опасность”, — говорится в сообщении.
Сегодня, 7 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями. Временами дождь, днем в центральных и южных областях местами гроза; только в восточных, ночью и в большинстве центральных и южных областей без осадков.
Лавинная опасность в Карпатах сохраняется уже длительное время.