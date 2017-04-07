У Карпатах збережеться лавинна небезпека

“За прогнозами Укргідрометцентру, 7 квітня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей (в районі Чорногірського хребта), у зв’язку з опадами та відлигою, очікується значна (3 рівень) лавинна небезпека”, — йдеться у повідомленні.

Cьогодні, 7 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, вдень в центральних та південних областях місцями гроза; лише у східних, вночі і в більшості центральних та південних областей без опадів.

Лавинна небезпека у Карпатах зберігається вже тривалий час.