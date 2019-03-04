В Карпатах вследствие оттепели лавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В высокогорье Закарпатской области, 4-5 марта, в результате оттепели ожидается значительное снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 4-5 марта, в результате оттепели, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня в Украине дожди и до 15 градусов тепла
Напомним, в понедельник 4 марта, в Киеве ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.