У Карпатах внаслідок відлиги лавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У високогір’ї Закарпатської області, 4-5 березня, внаслідок відлиги очікується значна сніголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, 4-5 березня, внаслідок відлиги, у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у понеділок 4 березня, у Києві очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.